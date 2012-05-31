Єврокомісія: Росія не подавала запитів на надання переваг “Південному потоку”

Брюссель. Росія не подавала офіційних запитів на надання переваг “Південному потоку”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлен Холзнер.

“Можу підтвердити, що вони (росіяни – УНІАН) поки не подали ніякого формального запиту”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, для надання “Південному потоку” виняткового статусу в рамках дії Третього енергетичного пакету або надання статусу пріоритетного для ЄС проекту в рамках програми TEN-E (Транс-Європейська мережа – енергетика) Єврокомісія має отримати офіційний запит від відповідних компаній чи країн, а також точну інформацію щодо того, де газопровід починатиметься, де завершуватиметься, якою буде його довжина та потужність.

“Якщо буде формальний запит, потім є певні критерії щодо надання європейського статусу”, - зазначила М.Холзнер.

При цьому вона звернула увагу на те, що європейські критерії диверсифікації передбачають не лише диверсифікацію маршрутів, але й джерел постачання енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Посол Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія хотіла б, щоб ЄС ставився до “Південного потоку” так, як до інших газопроводів, таких як “Північний потік” чи “Набукко”.

При цьому він зазначив, що Москва хотіла б отримати для цього газогону статус в рамках програми ЄС TEN-E, що дало б певні переваги.

За словами В.Чижова, відповідна заявка вже була подана, однак поки не отримано відповіді з боку ЄС.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу, ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Згідно з документом частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

У III кварталі 2011 року була завершена розробка Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об'єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

30 грудня 2011 року тодішній глава уряду РФ Володимир Путін дав доручення «Газпрому» прискорити початок реалізації проекту «Південний потік» і приступити до його будівництва вже в 2012 році.

20 січня 2012 року голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер затвердив докладний план заходів, який дозволяє перейти на стадію будівництва морської ділянки газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

12 квітня 2012 р. було закінчено входження іноземних партнерів ВАТ «Газпром» у проектну компанію South Stream Transport AG.

Перші постачання газу газопроводом заплановані на кінець 2015 року.