Бойко: Україна платить Росії за газ уп’ятеро більше, ніж він коштує у США

Україна платить Росії за газ вп’ятеро більше, ніж він коштує в США.

Про це в інтерв’ю CNN заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Він зазначив, що вартість російського газу для України є надзвичайно високою і значно перевищує вартість цього ресурсу в інших країнах, тому держава мінімізує використання газу та провадить політику енергоефективності.

«Ми платимо уп’ятеро більше, ніж становить ціна газу в Америці. Якщо врахувати вартість транзиту, це приблизно на 50% більше, ніж, наприклад, в Німеччині. Російський газ для нас дуже дорогий і перше завдання, яке поставив уряду Президент України Віктор Янукович, було мінімізувати використання газу», - сказав міністр.

При цьому Ю.Бойко наголосив, що Україна постійно працює над переглядом невигідних газових контрактів, які були укладені попереднім урядом, а також здійснює заходи з підвищення власної енергетичної незалежності та енергоефективності.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м. Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м з 416 дол. у першому кварталі.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує середньорічну ціну на газ, що поставляється до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

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