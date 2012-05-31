Схему кредитування будівництва блоків Хмельницької АЕС ще не визначено

Москва. Схему кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначено, проте можливе виділення міждержавного кредиту.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров.

«До кінця ще не з'ясовано, який саме там буде кредит. Спочатку в переговорах йшлося про кредитування через російські державні банки. Наприклад, Сбербанк... Зараз обговорювалося питання на високому рівні і можливо якась частина буде профінансована за рахунок міждержавного кредиту», - сказав К.Комаров.

При цьому йому важко відповісти, яка кредитна ставка буде у цього кредиту.

«Поки що не вирішено питання про джерело кредитування, тому неможливо говорити про відсоткову ставку», - сказав він.

При цьому К.Комаров повідомив, що сторони повним ходом рухаються до початку будівництва, але питання в тому, щоб «Україна сама визначилася, з яких джерел вона готова фінансувати цей проект», - сказав він.

При цьому К.Комаров, виступаючи в Держдумі. в ході парламентських слухань повідомив, що конкуренція на ринку будівництва АЕС дуже жорстка і ключовим питанням є організація фінансування проекту.

За його словами, конкуренти РФ на ринку будівництва АЕС кредитують своїх замовників під 0,01-1,5% річних.

«Такого сьогодні не може дозволити ані наш мінфін, ані наш уряд, і в цих умовах за фінансуванням ми можемо програвати своїм конкурентам», - сказав К.Комаров.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

13 березня Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинено в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. На сьогодні будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який подав проект реакторної установки В-392.