Цього року в проекти сонячної та вітрової енергетики планується залучити 1 млрд євро

Цього року в проекти сонячної та вітрової енергетики планується залучити близько 1 млрд євро.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН глава Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола Пашкевич.

За його словами, до 2015 року сума інвестицій в "зелену" енергетику може зрости до 5 млрд дол.

Як відзначив глава Держенергоефективності, на цей рік планується запуск об'єктів вітроенергетики на 252 МВт і сонячних станцій на 290 МВт.

Всього на даний час працює 107 об'єктів потужністю 411 МВт. На сьогодні в Україні є 76 гідроелектростанцій, 11 вітропарків, 18 сонячних станцій і 2 біоенергетичні об'єкти.

За інформацією голови Держенергоефективності, за перший квартал 2012 р. відновлюваними джерелами енергії бути вироблено 155,6 млн. кВт/год.

За словами М.Пашкевича, всі ці факти свідчать про те, що держава може реально досягти 12% відновлюваних джерел енергії в енергобалансі країни до 2020 року, як того вимагають європейські директиви.

Голова агентства також поінформував присутніх, що планується будівництво низки нових потужностей у регіоні, зокрема, ізраїльська SunElectra планує побудувати в Одеській області сонячні електростанції загальною потужністю близько 25 МВт, також у Запорізькій області компанією DTEK спільно з іноземними партнерами буде реалізовано проект будівництва Ботіївської вітряної електростанції на 90 МВт.

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