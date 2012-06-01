Нафта дешевшає через дані щодо запасів сировини в США та індексу PMI у Китаї

Світові ціни на нафту знижуються в п'ятницю на тлі щотижневої статистики щодо комерційних запасів сировини на гуртових складах США, а також індексу менеджерів із закупівель у промисловості Китаю за травень, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 08.41 мск опустилася на 0,3 долара, або на 0,35%, - до 86,23 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,17 долара, або на 0,17%, - до 101,70 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 25 травня, зросли на 2,2 мільйона барелів, або на 0,6%, - до 384,7 мільйона барелів. Обсяг запасів досяг максимальної позначки з липня 1990 року. Аналітики очікували зростання лише на один мільйон барелів.

Індекс PMI у промисловості Китаю знизився в травні на 2,9 пункту - до 50,4 пункту. Аналітики очікували скорочення показника лише до 52 пунктів. "Показник зовсім трохи перевищив позначку в 50 пунктів, що означає ймовірність скорочення темпів економічного зростання в Китаї", - вважає експерт Mirae Asset в Гонконзі Гордон Кван (Gordon Kwan), слова якого наводить агентство Bloomberg.

Більшість аналітиків, опитаних агентством, вважають, що ціни на "чорне золото" продовжать знижуватися наступного тижня через побоювання, пов'язані з борговою кризою в Європі і скороченням попиту на пальне.