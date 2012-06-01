Азаров очікує від Chevron швидкого освоєння Олеського газового родовища

Уряд очікує від компанії Chevron практичних кроків в освоєнні та початку видобутку вуглеводнів на Олеській площі, право на розробку якої компанія виграла на відкритому конкурсі.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі у четвер із представниками компанії, повідомив УНІАН департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Одним із пріоритетів діяльності нашого уряду є збільшення власного видобутку нафти і газу. Ми вітаємо участь вашої компанії у реалізації нашої великої програми. Ми задоволені, що ваша компанія взяла активну участь у конкурсі на право укладення угоди про розподіл продукції (УРП). Ми очікуємо від вашої компанії практичних кроків для реалізації цього великого проекту», - сказав М. Азаров.

Генеральний менеджер Chevron Onshore Europe Дерек Мегнесс, у свою чергу, привітав уряд із успішним проведенням прозорого тендеру та зазначив, що для його компанії – велика честь перемогти в ньому і розпочати співпрацю з урядом в рамках УРП.

«Ми запевняємо Вас, що працюватимемо швидко, безпечно та піклуватимемось про екологію в Україні», - відзначив Д. Мегнесс.

Він додав, що під час освоєння родовища Chevron залучить українських робітників і техніку.

«Ми високо цінуємо бажання України задіяти її кадри. Це також і наш пріоритет. У вашої країни є величезний інтелектуальний та технологічний потенціал, є університети і академії, які можуть надати фахівців для реалізації цього проекту. Для нас надзвичайно важливо, що українська сторона готова надати свої матеріали і робочу силу для розробки родовища», - сказав Д. Мегнесс.

Водночас М. Азаров висловив сподівання, що технології, які має Chevron, дадуть змогу в стислі терміни розпочати видобуток газу.

«Я сподіваюся, що ті технології, які ви використовуєте, дозволять нам швидко розпочати роботи з освоєння цієї площі», - зазначив прем’єр.

Він поінформував, що найближчим часом будуть визначені нові площі, на яких планується видобуток газу, і запропонував Chevron взяти участь у тендерах на їх освоєння. Микола Азаров також пообіцяв надати представникам компанії геологічну інформацію щодо нових родовищ.

Нагадаємо, Chevron була визнана переможцем конкурсу на укладення УРП на Олеській площі. Прогнозні ресурси площі (Львівська та Івано-Франківська області) оцінюються близько 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн на етапі промислової розробки.