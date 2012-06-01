Британський нафтовий гігант йде з ТНК-BР

Третя за величиною нафтова компанія у Росії ТНК-BP, яка володіє в Україні Лисичанським нафтопереробним заводом і мережею АЗС, може позбутися своїх британських акціонерів із ВР, які виставили на продаж свою частку у розмірі 50% акцій, повідомили у п'ятницю світові інформаційні агентства.

Bloomberg повідомляє, що ціна акцій британського нафтового гіганта ВР зросла після того, як компанія висловила інтерес до продажу своєї частки в ТНК-BP. Це повідомлення надійшло після того, як російські акціонери з компанії Alfa Access Renova (ААR) висловили бажання викупити ці акції.

Агентство Reuters цитує заяву ВР, яка підтверджує отримання "раніше незапитаного (компанією) вираження інтересу (від третіх осіб), що стосується потенційного придбання її (BP) частки у TНК-BP". ВР при цьому попередила, що "не має гарантії, що операцію буде здійснено".

BP не дає вказівки на потенційного покупця і не говорить про можливу суму операції.

Суперечності акціонерів ТНК-BP тривають декілька років і вилилися у нескінченні судові позови. Найбільшим конфліктом став торішній, коли група російських мільярдерів AAR добилася скасування стратегічного альянсу BP із «Роснафтою», в рамках якого передбачався обмін акцій.

Як повідомляло раніше агентство УНІАН, черговим проявом цієї боротьби стала заява головного керівного директора, яка прозвучала на початку поточного тижня, і одного з акціонерів компанії Михайла Фрідмана про швидке звільнення зі своєї посади.

Згодом в одному з газетних інтерв'ю Фрідман сказав, що "розлучення" акціонерів компанії неминуче, натякнувши, що в результаті частка BP може опинитися у AAR.

AAR і ТНК-BP не коментують інформацію, а представник найбільшого російського нафтодобувача «Роснафти», про яку на ринку говорили як про компанію, яка цікавиться часткою в російсько-британському нафтодобувачеві, сказав сьогодні, що не має у своєму розпорядженні даних про те, що держкомпанія надсилала заявку на покупку частки BP.

Минулого року на піку акціонерного конфлікту «Роснафта» і BP готові були, за інформацією джерел, викупити 50-відсоткову частку AAR у ТНК-BP за $32 мільярди, але ААR відхилив цю пропозицію.

ВР за весь час альянсу з AAR заробила $19 мільярдів на дивідендах ТНК-BP.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ТНК-ВР на тлі зупинки Лисичанського НПЗ («ЛИНИК», Луганська обл.) оголосила про проведення радикальної реструктуризації основної управлінської моделі, представленої в Україні.

Українські експерти висловили думку, що погана ефективність українського бізнесу ТНК-ВР і, зокрема, Лисичанського НПЗ є наслідком низьких інвестицій у розвиток підприємства, незважаючи на дуже сприятливі умови, на яких завод був приватизований в 2000 році і працював аж до 2005 року.

Чистий консолідований збиток ТНК-BP в Україні у 2011 році скоротився до 23 млн. доларів з 68 млн. доларів у 2010 році.

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» – керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена у 2003 році внаслідок злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).