DTEK надала «ДТЕК Західенерго» п'ять кредитів на 2,34 млрд грн

ПАТ «ДТЕК Західенерго» залучила у кіпрської DTEK Holdings Limited три кредити на загальну суму 1,51 млрд грн, йдеться в повідомленні «ДТЕК Західенерго».

Згідно з повідомленням, відповідні договори підписані 28 травня.

У повідомленні зазначають, що перший кредит на суму 343,21 млн грн залучається для оплати товарів, робіт і послуг, придбаних з метою реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку ст. № 7 Добротвірської ТЕС». Вартість договору склала 4,43 млн грн.

Другий кредит на суму 432,36 млн грн. «ДТЕК Західенерго» залучила для реалізації інвестпроекту «Реконструкція енергоблоку ст. № 10 Бурштинської ТЕС». Вартість договору – 7,54 млн грн.

Кошти третього кредиту, залученого «ДТЕК Західенерго» на суму 738,66 млн грн, будуть використані для реалізації інвестпроекту - «Реконструкція енергоблоку ст. № 4 Ладижинської ТЕС». Вартість договору склала 14,19 млн грн.

Також повідомляється, що 24 травня «ДТЕК Західенерго» підписала з DTEK Holdings Limited ще два кредитні договори, зокрема, на залучення 364,73 млн грн для реалізації інвестпроекту «Реконструкція енергоблоку ст. № 5 Бурштинської ТЕС» (вартість договору - 9,38 млн грн) і залучення 461,54 млн грн для реалізації інвестпроекту «Реконструкція енергоблоку ст. № 8 Добротворської ТЕС» (вартість договору - 9 млн грн).

Таким чином, загальний обсяг коштів, які «ДТЕК Західенерго» залучила у DTEK Holdings Limited для реконструкції 5-ти енергоблоків, склав 2,34 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня «ДТЕК Західенерго» повідомило, що керуюча компанія найбільшого українського приватного енергохолдингу ДТЕК - DTEK Holdings Limited (Кіпр) відкриє компанії дві кредитні лінії на загальну суму 2,34 млрд грн для проведення реконструкції 5 теплових енергоблоків.

Крім того, на початку квітня «ДТЕК Західенерго» залучило в АТ «Ощадбанк» (Київ) два короткострокових кредити на 250 млн грн та 160 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго» (Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську. Сумарна встановлена потужність 23 енергоблоків цих станцій становить 4707,5 МВт.

70,91% акцій «ДТЕК Західенерго» контролює ДТЕК. Ще 25% залишаються у держави в особі НАК «Енергетична компанія України».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.