Зволікання України із закачуванням газу в ПСГ загрожує новою «газовою війною» – російський експерт

Москва. Зволікання України із закачуванням російського газу в свої підземні сховища (ПСГ) взимку може призвести до нової «газової війни».

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин Симонов.

«Зниження закупівель газу й незакачування його в ПСГ пов'язані не з тим, що Україна знайшла інший газ, який замінює російський, або ж придумала якісь енергоефективні технології, які дозволяють його замістити. Це пов'язано лише з одним моментом – Україна очікує, що вона продавить Росію щодо ціни й купуватиме газ дешевше», - сказав К.Симонов.

Він підкреслив, що Україні цей газ знадобиться, і Україна споживе понад 27 млрд куб. м, як планує українська влада.

За словами експерта, Україна сподівається, що нова угода буде, й тоді почне скуповувати газ «гарячково» за новою ціною.

«Надії ці тануть, і що робитиме Україна - абсолютно не зрозуміло, оскільки цей газ їй знадобиться. Може настати драма, коли нової ціни немає й газу в сховищах на зиму теж немає. Постане питання: або скуповувати його за високими цінами - й мабуть, Україна до цього не готова, - або у нас неминуче буде нова "газова війна", коли почнеться відбір газу з труби. Іншого варіанту не буде», - вважає К.Симонов.

На його думку, вірогідність нових газових конфліктів у період виборчої кампанії в Україні достатньо висока.

При цьому експерт вважає, що, цілком можливо, «Газпром» не висуватиме Україні штрафні санкції за недобір газу, передбачені контрактом за принципом «бери або плати».

К.Симонов зазначив, що за рік Україна вийде на споживання 33-35 млрд куб. м газу, й питання - як вона цей обсяг оплачуватиме.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна в січні-березні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в 2,1 раза, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 8,547 млрд куб. м. У грошовому виразі в січні-березні ц.р. Україна скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 24,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд дол.

За даними Держстату, в І кварталі 2012 року Україна імпортувала природний газ лише з Російської Федерації.

Нагадаємо, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

31 травня голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер заявив, що недостатній темп закачування газу в українські сховища ставить під загрозу стабільне забезпечення Європи газом прийдешньої зими.