Україна і Туркменістан спробують удвох боротися за доступ до російської ГТС

Останній саміт глав урядів СНД, що відбувся 30 травня в Ашгабаті, кардинально відрізнявся від попередніх. Раніше на цьому саміті домінувала Росія, в першу чергу за рахунок особистої участі і зацікавленості тодішнього російського прем'єра Володимира Путіна. Однак остання рокіровка у владі РФ привела на саміт Дмитра Медведєва, для якого ця роль є новою. В результаті Туркменістан став не тільки географічним господарем саміту, а й, по суті, - господарем становища.

Якщо раніше тон засіданню і основні його теми для обговорення ставив і визначав В.Путін, то цього разу новий прем'єр-міністр Росії Д.Медведєв, схоже, навіть не намагався це зробити. Навіть на рівні словесної еквілібристики - в його виступі не прозвучало фактично жодного нового меседжу.

Медведєв зосередився виключно на необхідності ратифікації країнами СНД договору про зону вільної торгівлі та приєднання до документа нових членів Співдружності. Це, мовляв, позитивно позначиться на розвитку всіх країн-учасниць угоди. Однак, про це російська влада заявляли вже не раз, причому, на різних рівнях.

До того ж, не виправдалися очікування про приєднання на засіданні до угоди про ЗВТ Узбекистану. Це питання було перенесено на наступну зустріч глав урядів країн Співдружності, яка, за пропозицією України, пройде у вересні ц.р. в Ялті.

Загалом, настільки слабкого змістовно публічного виступу глави російського уряду на саміті СНД не було давно. Це, до речі, в приватних розмовах відзначили багато спостерігачів, у тому числі, й з Москви.

Туркменістан зацікавлений плести "візерунки" з газопроводів

Водночас, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов у своєму виступі в дещо несподіваному ракурсі зачепив тему співробітництва країн Співдружності в енергетичній сфері.

Він закликав країни СНД максимально використовувати у співпраці транзитні переваги і можливості, і запропонував почати «енергетичний діалог» під час наступної сесії Генеральної асамблеї ООН.

«В силу свого потенціалу та географічного положення практично всі країни СНД є реальними або потенційними учасниками міжнародної взаємодії в енергетичній сфері. І в цьому контексті всі ми зацікавлені саме в максимальному залученні своїх енергетичних потужностей та транзитних переваг», - заявив президент Туркменістану.

Він запропонував «предметно і вдумливо» проаналізувати стан справ у цій сфері, оцінити можливості кожної з країн за реальним інтегруванням у глобальні енергетичні процеси шляхом реалізації міжнародних проектів на просторі СНД.

«Туркменістан готовий до такого обговорення і пропонує почати діалог з питань транспортування енергоресурсів, безпеки енергопостачань, вироблення чітких принципів діяльності наших держав на світових ринках енергоносіїв. Вважаю, доцільно виступити з ініціативою країн СНД з проведення такого діалогу на наступній сесії Генеральної асамблеї ООН», - заявив Бердимухамедов.

По суті, заяви глави Туркменістану 30 травня безпосередньо перегукуються з темою його розмови з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, яка відбулася напередодні саміту.

Азаров наполягав на зустрічі з Медведєвим

Глава українського уряду Микола Азаров приїхав до Ашгабата за день до засідання глав урядів СНД і ввечері провів двосторонню зустріч із президентом Туркменістану.

Після неї він повідомив журналістам, що обговорювалося питання прямих поставок газу з Туркменістану до України та його транзиту через територію Росії.

Ця тема останнім часом досить часто піднімається в двосторонніх переговорах на вищому рівні, зазначив Азаров.

«На кожній зустрічі з керівництвом Туркменістану, безумовно, обговорюється питання, а також те, які, скажімо, зміни в позиції Росії відбуваються в цьому напрямку», - сказав глава уряду України.

Насправді, тема налагодження прямих поставок газу з Туркменістану до України сьогодні актуальна для обох країн. Адже Росія скоротила обсяги закупівлі газу в Туркменістані, а Україна стала купувати його менше в РФ через високу ціну.

Таким чином - є покупець і є товар, який треба доставити з пункту А в пункт Б. Залишилося вирішити питання з транзитером - Росією, у якої, до речі, вивільнилися транзитні потужності за рахунок скорочення обсягу прокачування газу в напрямку України, в тому числі і для Європи.

Таким чином, аргументувати відмову в транзиті відсутністю технічних можливостей РФ зараз не може. Проте, Москва продовжує упиратися, не бажаючи ділити газові поставки до України ні з ким іншим, навіть з партнерами по колишньому непорушному Союзу.

Україна, в свою чергу, сподівається на позитивний результат після ратифікації договору про ЗВТ СНД, яким передбачена можливість початку офіційних переговорів про доступ до ГТС Росії учасників договору.

«Ми домоглися в договорі про введення ЗВТ СНД спеціальної статті, яка регламентує доступ учасників договору до газотранспортної системи. Також ми розраховуємо, що в процесі перегляду газового контракту 2009 року щодо постачань газу і умов його транзиту ми і це питання обговоримо з керівництвом Росії», - заявив Азаров.

Прем’єр також повідомив, що питання можливості транзиту газу через територію РФ планує обговорити на зустрічі з прем'єром Росії Медведєвим у рамках нинішнього саміту.

Медведєв з Азаровим зустрілися в барі

Зустріч українського прем'єра з його російським колегою не була передбачена програмою візиту Азарова в Ашгабат і довго не підтверджувалася з боку російського прем'єра. Однак, після офіційного обіду з нагоди закінчення засідання глав урядів СНД, все ж відбулася.

Вона пройшла не в спеціально відведеному для двосторонніх зустрічей приміщенні, а в барі на першому поверсі шикарного готелю «Огузкент», у якому проходило засідання і розміщувалися офіційні резиденції глав урядів країн СНД.

Резиденція Азарова була на 10-му, а Медведєва - на 12-му поверсі.

Прем'єр України прибув буквально за хвилину перед главою уряду Росії та розташувався за спеціально заброньованим столиком.

«Де наші колеги?», - запитав Медведєв у співробітників свого протоколу, вийшовши з ліфта, і після секундної паузи попрямував до входу в бар, де зустрічі прем'єрів чекали їх прес-секретарі, особисті фотографи та телеоператори.

Розмова тривала близько 20-ти хвилин і, судячи з вигляду співрозмовників, була досить серйозною. Ближче до кінця бесіди прем'єри навіть встали з-за столу і продовжили спілкування, повернувшись до присутніх спинами.

Після зустрічі кореспонденту УНІАН практично біля бару вдалося поставити запитання Медведєву про те, як пройшли переговори. Прем'єр Росії, судячи з погляду, щиро здивувався. Мовляв, «як так - питання поза брифінгом?..» Трохи уповільнивши крок, подумавши пару секунд, він бадьоро видав лаконічну відповідь: «Блискуче!». Після цього охорона прем'єра в коректній формі вжила заходів для неможливості подальшого продовження діалогу російського прем'єра і українського журналіста.

Більше коментарів за результатами зустрічі з Азаровим Медведєв журналістам, в тому числі і російським, не давав.

Втім, український прем'єр також був не дуже багатослівний.

На брифінгу для українських ЗМІ, відповідаючи на запитання УНІАН, він лише підтвердив, що обговорювали питання можливості транзиту газу через Росію з Туркменістану, і перегляду газових контрактів.

«Я Вам Америку не відкрию, коли скажу, що в черговий раз ця тема обговорювалася. Чи ви сумніваєтеся в цьому?», - заявив Азаров, відповідаючи на частину питання щодо контрактів. Однак, український прем’єр фактично проігнорував тему транзиту туркменського газу через територію Росії.

Можна припустити, що Азаров не стільки обговорював з Медведєвим питання доступу до російської ГТС, скільки детально виклав позицію України, аби вона була донесена до президента РФ Володимира Путіна. Адже саме на рівні глав держав України та Росії зараз вирішують всі існуючі, в тому числі і газові, питання.

Враховуючи виявлену зацікавленість Туркменістану в поновленні прямих поставок газу до України, логічно припустити, що питання можливості використовувати для цього транзитних потужностей Росії незабаром може бути винесене на тристороннє обговорення на рівні президентів.

Юрій Дощатов (УНІАН)