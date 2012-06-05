"Газпром" почне будувати "Південний потік" одразу двома нитками

Москва. Будівництво газопроводу "Південний потік", який з'єднає Росію з Європою по дну Чорного моря, почнеться одночасно двома нитками з чотирьох запланованих.

Про це повідомив голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер журналістам у Куала-Лумпур (Малайзія), передає РІА «Новости».

"Ми плануємо будувати двома нитками по 15,5 мільярда кубометрів кожна, вони будуватимуться паралельно", - сказав О.Міллер.

Він відзначив, що в даний час вже є розуміння щодо розподілу газу за ринками, і відповідно за нитками газопроводу. Поки що вирішується питання про швидкість укладання трубопроводу.

О.Міллер відзначив, що при будівництві "Північного потоку" швидкість укладання виявилася вище запланованої - 4 кілометри за добу проти 3,2 кілометра.

Він також зазначив, що в червні заплановано проведення ради директорів компанії-оператора "Південного потоку", на якому акціонерам буде представлена вся необхідна інформація для ухвалення інвестрішення.

Коментуючи інформацію про труднощі з Угорщиною з питання прокладання газопроводу через її територію, О.Міллер сказав, що поки що не можна говорити про існування проблеми.

"З Угорщиною терміни ще не критичні. Я не говорив би, що у нас є проблема", - сказав голова "Газпрому".

Разом з тим в управлінні інформації «Газпрому» УНІАН повідомили, що сьогодні до Куала-Лумпур в рамках XXV Світового газового конгресу відбулася робоча зустріч О.Міллера і головного виконавчого директора South Stream Transport AG Марсела Крамера.

Учасники обговорили хід робіт у рамках проекту «Південний потік», а також план заходів щодо його реалізації до кінця року.

Зокрема, О.Міллер і М.Крамер розглянули результати реалізації плану заходів, спрямованих на ухвалення остаточного інвестиційного рішення щодо проекту в середині листопада 2012 року. Було відзначено, що робота над «Південним потоком» йде інтенсивно і відповідно до встановлених раніше термінів.

За підсумками зустрічі О.Міллер і М.Крамер домовилися продовжити підготовку до другого засідання Ради директорів компанії South Stream Transport AG, яке відбудеться впродовж найближчого місяця.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG з реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

Будівництво газопроводу планується почати наприкінці цього року.

Перші поставки газу «Південним потоком» заплановані на кінець 2015 року.

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