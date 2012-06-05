У найближчі 5-7 років ціна газу в Європі становитиме 450-500 дол. – Язєв

Москва. У найближчі 5-7 років ціна газу в Європі становитиме 450-500 дол. за тисячу кубометрів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ по телефону сказав голова Російського газового товариства Валерій Язєв у ході 25-го Світового газового конгресу, який сьогодні, 5 червня, відкрився в столиці Малайзії Куала-Лумпуре.

«Найближчими роками зростання споживання газу очевидне. Ситуація з цінами поки важко передбачувана на найближчу перспективу. Ми прогнозували в 2006 році одні тренди, але економічна криза 2008 року все виправила», - сказав В.Язєв.

«Сьогодні розбіжності в прогнозах у рівнях цін відрізняються в рази. На мій погляд, якщо ми говоримо про європейський ринок, то це 450-500 дол. за тис. куб. м на опті протягом найближчих 5-7 років», - вважає він.

Голова Російського газового товариства зазначив, що сьогодні в світі існує три газові ринки – американський, європейський і азіатсько-тихоокеанського регіону. Причому, найвищі ціни в Європі, а найнижчі ціни на газ - у США.

«Це визначається цілою низкою чинників, які й надалі впливатимуть загалом на ринок і ціноутворення. Що це за чинники? Це політика, сланцевий газ і вугілля, природнокліматичні умови та регулятори», - сказав В.Язєв.

За його словами, всі ці чинники по-різному впливають на різні ринки.

В.Язєв зазначив, що зараз прогнозується серйозне зростання споживання газу в світі до 2030 року майже на 60%.

«При цьому, на 40% зростання в азіатсько-тихоокеанському регіоні, відсотків на 20 - у Європі», - сказав він.

На думку В.Язєва, Міжнародний газовий союз цілком справедливо визначив чотири найважливіші стратегічні напрямки галузі, які необхідно всіляко підтримувати й розвивати. Перш за все, йдеться про підвищення ролі газу в сталому розвитку й балансі потреб усіх акціонерів, збільшенні частки присутності газу та його доступності на ринку, досягнення максимальної ефективності шляхом розширення виробничо-збутової бази, й, зрештою, гарантії кадрового потенціалу для зростання й надійності галузі.

Як відомо, Світовий газовий конгрес є одним із найбільш представницьких міжнародних форумів із питань розвитку газової промисловості, що визначають долю галузі на декілька років вперед. Проводиться він кожні три роки під патронажем авторитетного Міжнародного газового Союзу (International Gas Union – IGU), який у свою чергу вивчає аспекти діяльності газової галузі й активно сприяє її багатогранному розвитку. МГС об'єднує газові асоціації та компанії 71 країни світу.

У його складі 72 дійсних і 30 асоційованих членів. Дійсним членом Міжнародного газового Союзу від Росії, яка бере участь у діяльності МГС із 1957 року, є ВАТ «Газпром», а як асоційовані члени - Російське газове товариство (РГТ) і «Союз незалежних виробників газу (Росія)». Робота Міжнародного газового союзу охоплює всі аспекти галузевої індустрії, включаючи розвідку, видобуток і зберігання газу, СПГ, використання газу. МГС займається просуванням технічних і економічних досягнень газової індустрії та заохочує дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Попередній Міжнародний газовий конгрес відбувся в жовтні 2009 року в Буенос-Айресі (Аргентина). Місцем 25-го форуму лідерів світової газової галузі стала столиця Малайзії Куала-Лумпур, а його головною темою - «Газ: основа майбутнього глобального зростання».

У діловій програмі 25-го Міжнародного газового конгресу заплановано 14 ключових доповідей керівників провідних світових нафтогазових компаній і асоціацій. На майданчику конгресу відбудуться 10 стратегічних «круглих столів», 17 форумів для експертів, 28 засідань робочих і програмних комітетів МГС.

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