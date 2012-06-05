Квота України в МЦЗУ дозволяє збагачувати уран для 1-1,5 енергоблоків АЕС на рік

Москва. Квота України у ВАТ «Міжнародний центр зі збагачення урану» (МЦЗУ, Росія) дозволяє збагачувати уран у обсягах, необхідних для роботи 1-1,5 енергоблоків українських АЕС на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила генеральний директор Державного концерну «Ядерне паливо» Тетяна Амосова в кулуарах міжнародного форуму «Атомекспо-2012», який сьогодні проходить у Москві.

«Наша квота в МЦЗУ дає нам можливість для збагачення урану для 1-1,5 блоків. Це гарантоване збагачення – ми повинні знати, що цією гарантією можна скористатися», - зазначила вона.

За її словами, Україна має намір скористатися своєю квотою в рамках МЦЗУ вже цього року. «Принципове рішення з цього питання вже ухвалено», - сказала гендиректор «Ядерного палива». При цьому вона уточнила, що вартість послуг зі збагачення урану в рамках МЦЗУ буде для України нижчою, ніж вартість урану, який поставляється на українські АЕС у паливних збірках.

Нагадаємо, в травні 2012 року генеральний директор МЦЗУ Олексій Лебедєв повідомив про підписання із ДК «Ядерне паливо» угоди про включення МЦЗУ в процес поставок палива на українські АЕС, здійснюваного російською компанією «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. У 2007 році Росія та Казахстан створили ВАТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" з метою виробництва збагаченого гексафториду урану – палива для виготовлення тепловиділяючих елементів, використовуваних на АЕС.

Акціонерами ВАТ "МЦЗУ" є держкорпорація "Росатом", РФ (70% акцій), АТ "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акцій), ЗАТ "Вірменська атомна електростанція", Вірменія (10%) і державний концерн "Ядерне паливо", Україна (10% акцій).