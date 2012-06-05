У «Газпромі» впевнені, що у Європі російський природний газ буде затребуваний

Москва. У «Газпромі» переконані, що у Європі російський природний газ буде затребуваний, незважаючи на розвиток технологій видобування нетрадиційних газів.

Про це йдеться у заяві заступника голови «Газпрому» Олександра Медведєва в ході 25-го Світового газового конгресу в Куала-Лумпурі (Малазія), текст якої є в розпорядженні УНІАН.

«Не сумніваємося ми і в тому, що в Європі російський газ буде затребуваний. Про це свідчать оцінки наших безпосередніх партнерів. Про це свідчать і прогнози міжнародних енергетичних організацій», - сказав О.Медведєв.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на те, що Європа поставила перед собою завдання зниження енергомісткості своєї економіки і незважаючи на проблеми економічного зростання, «Газпром» як і раніше розглядає європейський ринок як пріоритетний і розраховує, що газпромівський газ займатиме на ньому близько 30% частки ринку.

Також О.Медведєв повідомив, що стосовно розвитку СПГ «Газпром» дотримується принципу достатності, враховуючи напрям основних газових потоків і перспективи їх розвитку. Тихоокеанський напрям забезпечується комплексом заходів з опорою на проекти о. Сахалін і перспективний проект у Владивостоку. В зону морських перевезень в Атлантичному басейні «Газпром» увійде, спираючись на проект освоєння Штокмановського родовища, додав він.

«Ми виходимо з того, що найбільш виправданою стратегією розвитку «Газпрому» для забезпечення стійкого розвитку світової газової галузі є стратегія опори на традиційні ресурси природного газу. Що стосується нетрадиційних - вони також перебувають в полі нашої постійної уваги», - сказав він.

О.Медведєв повідомив, що «Газпром» покладається на оцінки фахівців (ВНДІГАЗ «Газпром»), згідно з яким у світовій структурі нетрадиційних ресурсів газу вугільний газ і газ низькопроникних колекторів в сукупності перевищують оцінні ресурси сланцевого газу.

Причому, на території Росії за кількісним показником домінує газ низькопроникних колекторів, за ним йде газ вугільних пластів.

«Виходячи з цього, ми в пріоритетному порядку займаємося розвитком технології видобування вугільного газу, залишивши сланцеві ресурси як стратегічний резерв для майбутніх поколінь», - сказав він.

Він переконаний, що до 2035 року Росія буде найбільшим контрибютором у глобальне збільшення постачання світової економіки природним газом.

«Поєднання масштабних поставок трубного газу, здійснюваних компаніями Групи «Газпром», і можливостей міжконтинентальної торгівлі СПГ дає нам змогу включитися у вирішення глобальних проблем енергозабезпечення, ведучи наш бізнес у глобальному масштабі, інтегруючи Росію у світовий газовий ринок і ширше – в енергетичний ринок планети», - сказав він.