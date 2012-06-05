Україна оголосила конкурси щодо Скіфської і Фороської ділянок Чорноморського шельфу

Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП) щодо Скіфської і Фороської ділянок Чорноморського шельфу.

Про це сказано в оголошенні, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" від 2 червня п.р.

Заявки на участь у конкурсах приймаються Державною службою геології і надр України до 2 серпня 2012 року.

У повідомленні вказується, що плата за участь у конкурсі становить 1 млн. грн по обох ділянках. Вартість пакету конкурсної документації по Скіфській ділянці - 12 млн. грн, по Фороській — 10 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими ухвалами №454 і №455 від 23 травня п.р., мінімальний розмір спеціального платежу (премії) до державного бюджету, який вноситься інвестором впродовж десяти днів після підписання угоди про розподіл продукції (УРП) - вуглеводнів, які видобуватимуться на Скіфській і Фороській ділянках Чорноморського шельфу, повинен становити не менш ніж 2,4 млрд грн по кожній ділянці.

Мінімальний обсяг інвестицій на першому етапі геологорозвідувальних робіт повинен становити не менш ніж 1,6 млрд грн по кожній ділянці.

Обсяг інвестицій на другому етапі, зокрема дослідно-промисловій експлуатації, як і сумарний обсяг інвестицій, необхідних, зокрема, для промислової розробки, визначається за умовами конкурсу. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвесторові буде компенсовано його витрати, встановлена на рівні 70%, а частка держави у прибутковій продукції повинна становити не менш ніж 20%.

Передбачається, що ці угоди буде укладено на 50 років.

Площа Скіфської ділянки становить 16,698 тис. кв. км., Фороської – 13,615 тис. кв. км.

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