Україна готова надати свої сховища для турецького газу

Україна готова надати свої сховища для зберігання газу з Туреччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у Стамбулі посол України в Турецькій Республіці Сергій Корсунський.

Кажучи про проект будівництва Трансанатолійського азербайджансько-турецького газопроводу, він відзначив можливість реверсу труби, якою зараз газ надходить з України до Туреччини.

«Таким самим реверсом газ може бути доставлено не просто до України для споживання. А турецький газ, який вони реекспортуватимуть до Європи, він може закачуватися у наші сховища і, наприклад, використовуватися для реекспорту до Європи або для підтримки газового балансу Туреччини», - сказав С.Корсунський.

За його словами, Україна вже забезпечила відвідання українських газосховищ для турецької компанії. Як сказав посол, турецькі газосховища розраховані на 2-4 млрд кубометрів, тоді як українські - на 32 млрд кубометрів газу.

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