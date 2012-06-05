“Чорноморнафтогаз” почав освоєння Одеського і Безіменного газових родовищ

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» розпочало активну фазу освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу. Про це йдеться у повідомленні компанії, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

“З 1 червня високотехнологічна самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Петро Годованець» веде буріння першої своєї свердловини на блок-кондукторі БК-1 Одеського родовища – за кілька днів пройдено понад 800 метрів”, - повідомляє компанія.

СПБУ «Петро Годованець» пробурить п'ять свердловин, а шосту розконсервує.

Початок видобутку на зазначених родовищах планується у четвертому кварталі 2012 року. У цей самий період, після облаштування родовищ, розпочнуться поставки газу до газотранспортної системи Криму.

Планується, що поточного року з пробурених новою СПБУ свердловин об'єм видобутку газу становитиме 53 млн куб. м.

У цілому в 2012 році “Чорноморнафтогаз” прогнозує, що за рахунок початку видобутку на Одеському і Безіменному родовищах разом зі збільшенням видобутку на дооблаштовуваних Штормовому газоконденсатному і Архангельському газовому родовищах річний видобуток буде збільшено на 100 млн куб. м – до 1,15 млрд куб. м природного газу.

За оцінками “Чорноморнафтогазу”, продовження облаштування Одеського і Безіменного родовищ з використанням сучасних СПБУ – друга з них розпочне роботу на початку наступного року – дозволить видобути на родовищах у 2013 році вже понад 600 мільйонів кубометрів, а з 2014 року – вийти на рівень річного видобутку на промислах понад мільярду кубометрів.

Програма загального видобутку газу “Чорноморнафтогазу” передбачає триразове збільшення річного видобутку природного газу – з 1,05 млрд куб. м у 2011 році до 3 млрд куб. м у 2015 році.

Як відзначають у компанії, Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті у 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі розпочалися роботи з освоєння і було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи було припинено. З того часу і до 2011 року на родовищах проводилися лише геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Завдяки відкриттю нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі сумарні запаси двох родовищ були збільшені до об'єму понад 22 млрд кубометрів природного газу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».