Україна домовляється з Туреччиною про доставку скрапленого газу з Катару

Стамбул. Київ веде переговори з Анкарою щодо шляхів доставки в Україну скрапленого газу з Катару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у Стамбулі посол України в Туреччині Сергій Корсунський.

«Режим судноплавства в протоках Дарданелли і Босфор регулюється міжнародним правом. Згідно з конвенцією, Туреччина не може не пропустити танкери зі скрапленим газом, немає жодних підстав. Водночас, Туреччина має право регулювати режим проходження затоки", - сказав С.Корсунський.

За його словами, у разі доставки танкером скрапленого газу з Катару до України на LNG-термінал для Туреччини це буде додатковим навантаженням, небезпечним трафіком. "Ми це розуміємо", - підкреслив він і додав: «У нас немає альтернативи. Це єдиний шлях, по якому ми можемо одержати альтернативний газ».

Як відзначив С.Корсунський, кількість і якість переговорів свідчить про повне розуміння позицій кожної зі сторін.

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