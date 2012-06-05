Авансова оплата транзиту газу «Газпромом» не вирішує питання буферного газу – експерт

Авансова оплата «Газпромом» транзиту газу через територію України не вирішує питання, висунутого українською стороною про відмову від оплати буферного газу і необхідності російським монополістом оплачувати його зберігання в українських газосховищах.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський.

«Надання авансу з боку «Газпрому» не є вирішенням питання із закачування буферного газу», - зазначив він.

В.Землянський наголосив, що «Газпром» для вирішення спору пропонує Україні гроші, які він і так повинен виплачувати за транзит газу, але тільки авансом, намагаючись, таким чином уникнути витрат на зберігання газу в ПСГ.

Погодившись на таку пропозицію, зазначив експерт, НАК «Нафтогаз України» фактично надаватиме фінансову допомогу російському партнерові.

«Нам пропонують за ті гроші, які Україна все одно одержить так чи інакше, зараз вирішити фінансові проблеми «Газпрому». Я думаю, що «Нафтогаз» перебуває не в тій фінансовій ситуації, щоб надавати допомогу російському монополістові в розмірі від 2,5 до 5 млрд доларів (сума за оплату 5-10 млрд куб. м буферного газу за рік, з урахуванням пікових навантажень). А якщо «Газпром» хоче авансувати нас, щоб, скажімо, на зривалися розрахунки, і «Нафтогаз» міг платити за газ, який купує, за тією ціною, яка передбачена контрактом, то це можна розглянути як жест доброї волі з боку «Газпрому» і запрошення до продовження переговорів щодо ціни на газ», - заявив В.Землянський.

Він уточнив, що «Нафтогаз», відмовляючись купувати буферний газ у «Газпрому», аж ніяк не порушує умов газових контрактів 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія «Газпром» найближчими днями може оформити аванс за транзит газу через Україну в сумі 2 млрд дол., щоб на ці гроші НАК «Нафтогаз України» закачав у свої підземні сховища газ і зміг забезпечити його безперебійну поставку до Європи.

Наприкінці травня НАК «Нафтогаз України» запропонував «Газпрому» укласти допугоду про використання українських ПСГ для забезпечення поставок російського газу до Європи. Також він повідомив, що у 2012 році закачування газу у ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України, про що «Газпром» було повідомлено офіційним листом від 18 травня 2012 року.