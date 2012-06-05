Україна планує брати участь в консорціумі з будівництва Трансанатолійського газопроводу

Стамбул. Україна розраховує на участь в азербайджансько-турецькому консорціумі з будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у Стамбулі посол України в Туреччині Сергій Корсунський.

"На сьогодні у нас є абсолютна політична підтримка турецького уряду з тим, щоб Україна була учасником цього проекту", - сказав він.

Як відзначив посол, у червні планується підписання відповідної угоди між Туреччиною і Азербайджаном, після чого Україна розглядатиме механізми своєї участі в консорціумі.

"Ми могли б увійти до проекту нашим обладнанням, трубами, фахівцями, щоб прискорити будівництво газопроводу", - сказав С.Корсунський.

Він підкреслив, що Україна розглядає даний проект як одне з альтернативних джерел поставок газу до України.

Очікується, що трансанатолійський газопровід буде введено в експлуатацію в 2017-2018 рр.

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