«Херсонобленерго» відключило за борги Каховський міськводоканал

ПАТ «Херсонобленерго» сьогодні почало поетапне відключення об'єктів Каховського міськводоканалу від електропостачання.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі енергокомпанії, зазначені дії проводяться у зв'язку з наявністю у комунального підприємства боргу за використану електроенергію в сумі 220 тис. грн.

За даними ПАТ, вже знеструмлено адміністративну будівлю і гараж міськводоканалу, а також одну свердловину.

Як сказано в повідомленні прес-служби «Херсонобленерго», керівництво ПАТ покладає «відповідальність за те, що відбувається, на керівництво Каховського міськводоканалу і вказує на можливі негативні наслідки для водопостачання жителів Каховки».

«Простежується тенденція із заборгованістю за спожиту електроенергію водопровідно-каналізаційними підприємствами Херсона і України в цілому. Це змушує енергетиків вдаватися до крайніх заходів і обмежувати електропостачання боржникам», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня «Херсонобленерго» почало поетапне відключення об'єктів міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона» від електропостачання за борги в сумі 2 млн. грн. При цьому енергетики зазначали, що керівництво водоканалу проігнорувало виконання домовленостей, досягнутих 11 квітня, коли на сесії Херсонської міськради було вирішено виділити водоканалу 2 млн. грн з бюджету на термінове погашення боргів.

Крім того, тоді енергетики звинуватили керівництво міськводоканалу в тому, що виділені для погашення боргу міськрадою Херсона бюджетні 2 млн. грн було використано на інші цілі, а не на сплату боргів за використану електроенергію.