Ціна нафти зростає на статданих зі США

На світових торгах в середу, 6 травня, ціни на нафту зростають на тлі статдинних зі США.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,72 долара, або на 0,85%, - до 85,01 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,54 долара, або на 0,55%, - до 99,38 долара за барель.

За даними API, запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 1,8 мільйона барелів. В середу аналогічні дані опублікує Міненерго США. Згідно з прогнозами аналітиків, запаси скоротилися за минулий тиждень на 500 тисяч барелів, передає Bllomberg.