Україна вивчить пропозиції Росії щодо авансової оплати транзиту газу – Бойко

Україна вивчить пропозиції Російської Федерації щодо умов авансової оплати транзиту газу після того, як вони надійдуть від «Газпрому».

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Ми вивчимо всі пропозиції наших партнерів… Це не питання, якщо гроші дадуть – треба подивитися. Це те саме, у принципі: що вони нам дають гроші, що вони зберігають газ», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він повідомив, що офіційно пропозиції ще не надійшли.

«Офіційно поки немає», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» найближчими днями може оформити аванс за транзит газу через Україну в сумі 2 млрд дол., щоб на ці гроші НАК «Нафтогаз України» закачав до своїх підземних сховищ газ і зміг забезпечити його безперебійні поставки до Європи.

Наприкінці травня НАК «Нафтогаз України» запропонував «Газпрому» укласти додаткову угоду про використання українських ПСГ для забезпечення поставок російського газу до Європи. Також він повідомив, що у 2012 році закачування газу до ПСГ відбуватиметься виключно в об'ємах, необхідних для забезпечення власних потреб України, про що «Газпром» було повідомлено офіційним листом від 18 травня 2012 року.