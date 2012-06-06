Москва . Будівництво заводу з фабрикації ядерного палива в Україні почнеться восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-президент російської компанії «ТВЕЛ» Василь Константинов в кулуарах міжнародного форуму «Атомекспо-2012» в Москві.

«Що стосується початку будівництва, то ми сподіваємося почати земельні роботи вже восени цього року, можливо ближче до зими. Почнемо зі створення захисного бар'єру», - сказав В.Константинов.

Кажучи про механізм фінансування будівництва, В.Константинов повідомив, що на 30% воно здійснюватиметься за рахунок акціонерів підприємства (державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» – УНІАН), а решта 70% залучатимуться у вигляді кредитів. За його словами, відповідне рішення було ухвалене під час останньої зустрічі голови «Росатому» Сергія Кириєнка і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка. «На першому етапі будівництва ми використовуємо власні кошти, а потім дивитимемося на обсяг робіт, графік їх виконання і ухвалюватимемо рішення щодо позикових коштів. Поки що дуже складно говорити з точністю до гривні про кінцеву вартість будівництва», - сказав В.Константинов і зазначив: «У питанні вартості будівництва заводу ми прагнемо триматися в тих рамках, які були встановлені в нашій конкурсній пропозиції. Як ви знаєте, кінцева наша мета - це створення в Україні циклу від виробництва порошку до складання ТВС, крім того, що ми поставлятимемо цирконієві комплектуючі, і вартість створення цього комплексу нами прорахована. Але потрібно враховувати, що нам необхідно близько 10% від вартості будівництва вкласти у створення інфраструктури в Смоліно, того селища, де будуватиметься завод».

При цьому він відзначив, що кінцева вартість будівництва заводу багато в чому залежить від української сторони. «Це все ж таки більше лежить на наших українських партнерах, тут ми, чим можемо, тим допоможемо, і постараємося разом спрацювати в кращу сторону», - сказав віце-президент «ТВЕЛ».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня цього року Державна інспекція ядерного регулювання України узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді «ТВЕЛ» підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше за 2020 рік, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планується розмістити на майданчику в смт Смоліно (Кіровоградська область).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, із яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.