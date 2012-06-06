Експерт: аванс за транзит – тактичний здобуток Нафтогазу і стратегічний виграш Газпрому

2 мільярди доларів авансом – це тактичний здобуток "Нафтогазу України" і стратегічний виграш "Газпрому".

Таку думку висловив в коментарі УНІАН експерт із енергетичних питань Богдан Соколовський, коментуючи заяву голови правління «Газпрому» Олексія Міллера про те, що «Газпром» найближчими днями може оформити аванс за транзит газу через Україну в сумі 2 млрд дол., щоб на ці гроші НАК «Нафтогаз України» закачав у свої підземні сховища (ПСГ) газ і зміг забезпечити його безперебійну поставку до Європи.

Б.Соколовський вважає, що скорочення "Нафтогазом" обсягів закачування російського газу в українські ПСГ – вимушена міра, а ніякий не шантаж кого б то не було, як це намагається представити "Газпром" європейцям. А завчасне повідомлення "Нафтогазом" про це (коли ще є час налагодити ситуацію з буферним газом в ПСГ) "можна розцінювати як вияв серйозного і відповідального підходу компанії як до "Газпрому", так і до європейських споживачів".

"Водночас пропозиція "Нафтогазу", щоби "Газпром" зберігав свій газ в українських ПСГ, скоріше була тактичним кроком, аби змусити його авансом заплатити за транзит газу, що дає змогу українській компанії відтермінувати на кілька місяців вирішення гострих фінансового-технічних проблеми", - зазначив експерт.

Отже, за його словами, готовність "Газпрому" до передоплати близько 2 мільярдів доларів можна вважати тактичною перемогою "Нафтогазу". Хоча в цілому при цьому не вирішуються стратегічні питання співробітництва з РФ в газовій сфері.

"З іншого боку, "Газпром" використовує цю ситуацію з НАК "Нафтогаз України" насамперед для погіршення іміджу у світі української компанії і України в цілому як начебто ненадійного партнера, - сказав Б.Соколовський. - Крім цього, російська сторона використовує вимушену позицію "Нафтогазу" як додатковий аргумент на користь своїх стратегічних планів. Зокрема, щодо спорудження маршрутів в обхід України, насамперед «Південного потоку».

Експерт підкреслив, що в цілому за рахунок завищеної ціни на газ і заниженого транзитного тарифу "Газпром" за рік отримує від української сторони несправедливу переплату, яка суттєво перевищує 2 млрд. доларів. Тому авансовий платіж не є для "Газпрому" надто обтяжливим і вартує тих політичних та іміджевих дивідендів, які він здобуде у Європі як начебто надійний партнер, здатний до компромісів. "При цьому у такий спосіб він відвертає увагу російського суспільства і світової спільноти від багатьох негараздів, які вразили саму компанію та її юридичне і фактичне керівництво. Зокрема, приховуються скорочення обсягів видобутку газу "Газпромом", реальні фінансові і технічні проблеми компанії, її непрозорість тощо", - зазначив Б.Соколовський.

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