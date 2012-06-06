Україна створила умови для залучення інвесторів до видобутку альтернативного газу - Бойко

На сьогодні в Україні створено необхідні умови для співпраці з іноземними інвесторами у сфері розвідки і видобутку газу з альтернативних джерел, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в коментарі виданню Financial Times.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар Ю.Бойко наведено у статті Europe’s drive for shale gas lacks some vital parts.

"Так, був період політичної нестабільності, коли правила змінювалися щороку. Але сьогодні у нас стабільна і передбачувана система, і наше завдання - зробити правила прозорими. Ми маємо працювати з (енергетичними компаніями), щоб вони могли ще швидше працювати з розвитку нетрадиційних родовищ газу", - заявив Ю.Бойко.

У статті також наголошується на важливості початку співпраці України з компаніями Chevron і Shell у напрямі видобутку сланцевого газу.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Міжвідомча комісія з організації і проведення конкурсів на укладання угод про розподіл продукції (УРП) визначила переможцем конкурсу за Юзівською площею (Донецька і Харківська області) компанію Shell, а за Олесською площею (Львівська область) компанію Chevron.