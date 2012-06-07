Ціна нафти марки Brent перевищила відмітку 100 доларів за барель

На світових торгах у четвер, 7 червня, ціни на нафту ростуть на тлі даних Міненерго США про скорочення запасів сировини в країні.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже підвищилася на 0,5 долара, або на 0,59%, - до 85,52 долара за барель.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,28 долара, або на 0,28%, - до 100,92 долара за барель.

У четвер стало відомо, що комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 1 червня, знизилися на 111 тис. барелів, або на 0,03%, - до 384,629 мільйона барелів.

Також учасники торгів звернули увагу на заяви глави Європейського центробанку Маріо Драгі про те, що рішення по базовій ставці, яка в підсумку була збережена на позначці 1%, не було одноголосним - у ході засідання регулятора деякі його учасники виступали за зниження індикатора.

Крім того, заступник голови Федеральної резервної системи США Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, що регулятор залишається відкритим для додаткового пом'якшення кредитно-грошової політики в разі погіршення економічних перспектив, передає Bloomberg.