«Газпром» і «Нафтогаз» підписали угоду про аванс за транзит газу - Міллер

Москва. Підписано угоду про надання «Газпромом» авансу в розмірі 2 млрд дол. НАК «Нафтогаз України» за транзит газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.

«Підписано угоду про надання «Газпромом» авансу в розмірі 2 млрд доларів НАК «Нафтогаз України» за транзит газу», - сказав О.Міллер.

Він підкреслив, що, без сумніву, ця угода є принципово важливою для забезпечення закачування газу в підземні сховища України в необхідному обсязі для проходження осінньо-зимового періоду 2012-2013 рр.

«Це дуже хороша новина для наших європейських партнерів, для наших споживачів, оскільки повні українські підземні сховища - це надійна гарантія транзиту російського газу майбутньої зими. Україна отримала всі необхідні фінансові, обігові кошти для успішного закачування», - повідомив голова «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» найближчими днями може оформити аванс за транзит газу через Україну в розмірі 2 млрд дол., щоб на ці гроші НАК «Нафтогаз України» закачав у свої підземні сховища газ і зміг забезпечити його безперебійні поставки до Європи.

Наприкінці травня НАК «Нафтогаз України» запропонував «Газпрому» укласти додаткову угоду про використання українських ПСГ для забезпечення поставок російського газу до Європи. Також він повідомив, що в 2012 році закачування газу в ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України, про що «Газпром» був повідомлений офіційним листом від 18 травня 2012 року.

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