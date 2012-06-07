Фірташ підтверджує намір брати участь у приватизації облгазів

Український бізнесмен Дмитро Фірташ підтвердив намір брати участь у приватизації облгазів, проте відзначив, що наразі умови приватизації йому не зрозумілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Ми братимемо участь (у приватизації). Конкурентів ми знаємо», - сказав Д.Фірташ.

При цьому він відзначив, що Фонд державного майна не визначив умови продажу.

«Ще немає розуміння до кінця, як Фонд держмайна розбиватиме пакети, за яких умов і як вони їх продаватимуть. У нас немає ще повної інформації. Але брати участь будемо, якщо це буде (приватизація), – це точно», - сказав бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю ухвалою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств із газопостачання і газифікації зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації.

Як і у випадку з енергопостачальними і енергогенерувальними компаніями, держава залишить у своїй власності 25-відсотковий пакет акцій міськ- або облгазів.

При цьому там, де НАК «Нафтогаз України» належить менш ніж 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуться повністю.

Фонд державного майна України планував у травні 2012 року почати приватизацію держпакетів газорозподільних і газопостачальних підприємств (міськ- і облгазів).

Станом на 15 травня п.р. передано НАК «Нафтогаз України» і розміщено на рахунку в цінних паперах Фонду держмайна у хранителя АТ «Укрексімбанк» 40 пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних компаній.