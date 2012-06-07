«Нафтогаз» використає 2 млрд дол. авансу для створення запасу газу в ПСГ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» використає 2 млрд дол., одержані авансом від ВАТ «Газпром» за транзит газу, для створення запасу природного газу в українських ПСГ у рамках підготовки країни до проходження опалювального сезону 2012-2013 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 7 червня було підписано угоду про надання «Газпромом» авансу у розмірі 2 млрд дол. «Нафтогазу України» за транзит газу.

Нагадаємо, 18 травня п.р. «Нафтогаз» офіційним листом повідомив «Газпром» про те, що у 2012 році накопичення природного газу в українських підземних газових сховищах відбуватиметься виключно в об'ємах, необхідних для забезпечення власних потреб України.

Водночас компанія запропонувала «Газпрому» у разі потреби скористатися послугами українських ПСГ для виконання своїх зовнішньоекономічних контрактів і оформити відповідну додаткову угоду.

4 червня глава російського газового холдингу Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» найближчими днями може оформити аванс за транзит газу через Україну у сумі 2 млрд дол., щоб на ці гроші «Нафтогаз України» закачав газ у свої підземні сховища і зміг забезпечити його безперебійні поставки до Європи.