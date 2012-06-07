Азаров хоче залучити кредит ЄБРР на модернізацію газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

Україна зацікавлена у залученні кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив під час зустрічі з делегацією ЄБРР сьогодні у Києві.

«Ми хотіли б укласти угоду щодо модернізації та реконструкції нашого газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, передусім тієї його частини, яка виходить на Польщу», - сказав М.Азаров.

М.Азаров нагадав, що Польща домовилася про кредитування Катаром будівництва LNG-терміналу на території республіки. Наступного року розпочнеться його спорудження, і за два роки Польща зможе отримувати від 5 до 10 мільярдів кубометрів катарського скрапленого газу.

«Через два роки Польща зможе отримувати від 5 до 10 мільярдів кубометрів скрапленого газу. У принципі, їм стільки не потрібно, і ми могли б частину цього газу забрати для власних потреб. Ми про це говорили і з поляками, і з керівництвом Катару», - зазначив прем’єр-міністр України.

У свою чергу, перший віце-президент ЄБРР Варел Фріман зазначив, що модернізація газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород є дуже перспективною у зв’язку з планами будівництва у Польщі терміналу для прийняття скрапленого газу.

«Україні потрібна більша гнучкість в експлуатації цього трубопроводу, і співпраця з Польщею була б надзвичайно цікавою, оскільки у Польщі є плани щодо будівництва LNG-терміналу. Цей проект є надзвичайно важливим аспектом енергозбереженням й енергоефективності», - підкреслив він.

М.Азаров підкреслив, що Україна купує російський газ за найвищими у Європі цінами. За його словами, тому для нас надзвичайно важливими є пошук альтернативних джерел поставки вуглеводнів, а також реалізація енергоощадних проектів та скорочення споживання газу. Зокрема, Україна вже перевела частину своїх ТЕЦ із газу на вугілля, завдяки чому у поточному році вдалося скоротити споживання російського газу на 12 мільярдів кубометрів, нагадав М.Азаров.

Він також зазначив, що Україна також розглядає можливість закупівлі газу у Німеччині. «Ми зацікавлені в альтернативних поставках газу з Німеччини. Уявляєте, який парадокс: нам у Німеччини дешевше закуповувати газ, ніж у Росії», - наголосив М.Азаров.