Заява глави ФРС США обвалила ціну нафти

На світових торгах у п'ятницю, 8 червня, ціна нафти падає на тлі заяв глави ФРС США Бена Бернанке про можливість негативного впливу на економіку країни боргової кризи в єврозоні.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 1,68 долара, або на 1,98%, - до 83,14 долара за барель.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 1,28 долара, або на 1,28%, - до 98,65 долара за барель.

Незважаючи на погрози з боку кризи в Європі, глава ФРС США вважає, що відновлення американської економіки продовжиться помірними темпами протягом найближчих кварталів, зокрема, завдяки зростанню споживчих витрат. При цьому Бернанке не відзначив можливість нових заходів з підтримки економіки, що було з песимізмом сприйнято ринками.

У той же час обмежити негатив на ринках допомогло рішення Народного банку Китаю, який вперше з 2008 року знизив ставки за депозитами і кредитами на 1 рік на 0,25 процентного пункту - до 3,25% з 3,5% і до 6,31% з 6,56%, відповідно, передає Bloomberg.