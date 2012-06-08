Росія заявила, що ціна газу для Китаю буде залежати від обміну активами

Цінова формула поставок російського газу в Китай буде в тому числі залежатиме і від обміну активами між «Газпромом» і китайськими компаніями, заявив журналістам міністр енергетики Росії Олександр Новак. Про це повідомляє кореспондент «Газети.Ru».

За підсумками російсько-китайських переговорів, які пройшли на початку тижня в Пекіні, лідери двох країн доручили створити робочі групи для підготовки остаточних пропозицій. Ці пропозиції повинні бути представлені на зустрічі прем'єр-міністрів Росії та Китаю восени.

За словами Новака, у робочих групах будуть йти обговорення за схемою поставки газу, нафтопродуктів, а також щодо участі в активах.

Міністр додав, що пропозиції щодо обміну активами надходили від обох сторін.

«Газпром» пропонує китайцям взяти участь у розробці родовищ на території Росії за умови, що «Газпром» зможе брати участь в розробці родовищ в Китаї - повинно бути взаємно», - сказав Новак.