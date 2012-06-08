У Білорусі з 8 червня підвищуються ціни на бензин і дизпальне в середньому на 5%

Мінськ. Концерн «Бєлнафтохім» затвердив чергове, третє цього року, підвищення відпускних і роздрібних цін на нафтопродукти.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь повідомили в прес-службі концерну.

Так, роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне, що реалізуються через АЗС, збільшилися в середньому на 5%, і з 8 червня 2012 року складуть за 1 літр: бензин Нормаль-80 – 6350 білоруських рублів (підвищився на 300 рублів), бензин АИ-92 – 6650 рублів (підвищився на 350 рублів), бензин АИ-95 – 7150 рублів (підвищився на 350 рублів), дизельне пальне – 7300 рублів (підвищився на 350 рублів), дизельне пальне Євро-5 – 7950 рублів.

«Перегляд цін на нафтопродукти проведений з метою поетапного зближення цін на товари в країнах Митного союзу, а також підвищення ефективності роботи білоруських нафтопереробних заводів для забезпечення можливості подальшої модернізації виробництва. Діючі роздрібні ціни на автобензини з урахуванням збільшення залишаються нижчими за рівень аналогічних цін у Росії на 3–9%», - підкреслили в концерні «Бєлнафтохім».

Довідка УНІАН. У 2011 році вартість пального в Білорусі підвищувалася 3 березня (в середньому на 5%), 31 березня (на 10%), 24 травня (на 20%), 7 червня (на 30%), 21 липня (на 3%), 20 серпня (на 3%), 14 вересня (на 3%), 1 жовтня (на 5%), 16 жовтня (бензин – на 3%, дизпальне – на 5%), 10 листопада (бензин – на 3,5%, дизпальне – на 7%) і 3 грудня (на 10%). 9 червня на вимогу Президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка прозвучала наступного дня після масової акції мінських автомобілістів «Стоп-бензин», ціни були знижені на 13-22%.