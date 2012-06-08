«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за імпортований у травні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 7 червня перерахувала ВАТ «Газпром» майже 648 млн дол. США за імпортований у травні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в другому кварталі 2012 року становить близько 425 доларів США.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно й у повному обсязі виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

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