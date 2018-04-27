Аванс «Газпрому» – вирішення власних фінансових проблем руками «Нафтогазу»

Зниження ціни російського газу, що є мало не головною ставкою правлячої команди для перемоги на майбутніх виборах до парламенту, залишається під великим питанням. Раніше прогнозувався до жовтня «подарунок» Росії для «регіоналів» у вигляді знижки, але досі питання залишається невирішеним. Київ роздумує над пропозиціями, що надходять з Кремля і зводяться до вступу до Митного союзу й далі до Євразійського об'єднання, а також до перепідпорядкування нашої газотранспортної системи. І перше, і друге позбавить нинішню владу контролю над країною. Усвідомлення майбутнього «рабства» і стримує її від таких кроків. Подейкували й про те, що в обмін на зниження ціни газу пропонувалося Москві зробити російську другою державною мовою в Україні, але, мабуть, отримання власності для Кремля куди важливіше. А наразі Україні доводиться виживати з найвищою у Європі ціною газу, яка давно перевалила за 400 доларів. З іншого боку, Україна стала найпривабливішим у сенсі прибутковості ринком для Росії, що й пояснює її «газову» непохитність. Переговори продовжуються, їх «прогрес» підносять у вигляді якихось начебто досягнень, наприклад, розпіареного авансового платежу «Газпрому» за транзит газу. Хоча така практика діє давно.

З 2009 року «Газпром» надавав «Нафтогазу» авансовий платіж за транзит газу. Платежі нерідко йшли «нахлистом» - обсяг поставок газу до Європи у зв'язку з погодними умовами міг бути меншим, ніж було заплановано, тоді частина перерахованих коштів переходила в рахунок майбутнього транзиту і т.д. Але, за кулуарними чутками, цього року російський монополіст затявся, і питання авансового платежу повисло в повітрі. У кінці травня (23 числа) «Нафтогаз» звернувся до «Газпрому» з пропозицією укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ для забезпечення поставок російського газу до Європи. У зверненні також мовилося, що в 2012 році закачування газу в ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України, про що «Газпром» було повідомлено офіційним листом від 18 травня 2012 року.

Через два тижні глава російського газового холдингу Олексій Міллер заявив, що «Газпром» у найближчі дні може оформити аванс за транзит газу через Україну у розмірі 2 млрд дол.

Все було піднесено як рятівне коло. «У нас є розуміння, що у «Нафтогазу» повинні з'явитися фінансові ресурси для закачування газу в ПСГ. Таке рішення може бути знайдене, ми могли б проавансувати «Нафтогазу України» те, що ми повинні заплатити за транзит, - приблизно 2 мільярди доларів, щоб вони використовували їх на закачування належних обсягів газу в ПСГ. Є розуміння, що ми в найближчі дні таку домовленість оформимо», - сказав Міллер. При цьому він наголосив, що ніяких поступок щодо ціни і контрактних обсягів для закачування газу в ПСГ компанія надавати не буде.

*** Українська сторона не раз заявляла про намір скоротити закупівлю газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м. 31 травня О.Міллер заявив, що недостатній темп закачування газу в українські сховища ставить під загрозу стабільне забезпечення Європи газом узимку. За даними Держстату, Україна в січні-березні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в 2,1 раза у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 8,547 млрд куб. м. У грошовому виразі в січні-березні п.р. Україна скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 24,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,573 млрд дол. У І кварталі 2012 року Україна імпортувала природний газ тільки з Російської Федерації.

Про те, що в кулуарах говорять цілком правдиві речі, свідчить і той факт, що після заяви Міллера міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко відзначив: Україна вивчить пропозиції Російської Федерації. «Ми вивчимо всі пропозиції наших партнерів… Це не питання, якщо гроші дадуть – треба подивитися. Це те саме, в принципі - що вони нам дають гроші, що вони зберігають газ», - сказав Бойко.

Тобто суперечка з цього приводу мала місце. 7 червня вона вирішилася. Угоду про надання «Газпромом» авансу у розмірі 2 млрд дол. «Нафтогазу» за транзит газу підписано. Правда, про це першими заявили росіяни. Мабуть, наше енергетичне відомство не дуже високо цінує «хороший жест» сусідів.

А ось Міллер вважає, що «це дуже хороша новина для наших європейських партнерів, для наших споживачів, оскільки повні українські підземні сховища - це надійна гарантія транзиту російського газу взимку. Україна одержала всі необхідні фінансові, обігові кошти для успішного закачування».

Тим часом експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський упевнений, що 2 мільярди доларів авансом – тактичне досягнення "Нафтогазу України" і стратегічний виграш "Газпрому".

За його словами, скорочення "Нафтогазом" обсягів закачування російського газу в українські ПСГ – вимушений захід, а не шантаж кого б там не було, як це намагається подати "Газпром" європейцям. Завчасне повідомлення "Нафтогазом" про це (коли ще є час виправити ситуацію з буферним газом у ПСГ) "можна розцінювати як прояв серйозного і відповідального підходу компанії як до "Газпрому", так і до європейських споживачів".

"Водночас пропозиція "Нафтогазу", щоб "Газпром" зберігав свій газ в українських ПСГ, радше була тактичним кроком, щоб примусити його авансом заплатити за транзит газу, що дозволяє українській компанії відстрочити на декілька місяців вирішення гострих фінансово-технічних проблем", - вважає Соколовський.

Отже, як відзначає експерт, готовність "Газпрому" до передоплати близько 2 мільярдів доларів можна вважати тактичною перемогою "Нафтогазу". Хоча загалом при цьому не вирішуються стратегічні питання співпраці з РФ у газовій сфері.

"З іншого боку, "Газпром" використовує цю ситуацію з НАК "Нафтогаз України" в першу чергу для погіршення іміджу у світі української компанії і України загалом як нібито ненадійного партнера, - сказав Соколовський. - Крім того, російська сторона використовує вимушену позицію "Нафтогазу" як додатковий аргумент на користь своїх стратегічних планів. Зокрема, щодо будівництва маршрутів в обхід України, в першу чергу «Південного потоку».

Експерт наголосив, що за рахунок завищеної ціни на газ і заниженого транзитного тарифу "Газпром" за рік одержує від української сторони несправедливу переплату, яка істотно перевищує 2 млрд. доларів. Тому авансовий платіж не є для "Газпрому" дуже обтяжливим і вартий тих політичних та іміджевих дивідендів, які він одержить у Європі як нібито надійний партнер, здатний до компромісів. "При цьому таким чином він відвертає увагу російського суспільства і світової спільноти від багатьох проблем, які виникли в самій компанії і її юридичному та фактичному керівництві. Зокрема, приховуються скорочення обсягів видобутку газу "Газпромом", реальні фінансові та технічні проблеми компанії, її непрозорість тощо", - наголосив Соколовський.

Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає, що авансова оплата «Газпромом» транзиту газу через територію України не вирішує питання, висунутого українською стороною про відмову від оплати буферного газу і необхідності російським монополістом оплачувати його зберігання в українських газосховищах.

За його словами, «Газпром» для вирішення суперечки надає Україні кошти, які він і так повинен виплачувати за транзит газу, тільки авансом, намагаючись таким чином уникнути витрат на зберігання газу в ПСГ.

Погодившись на таку пропозицію, відзначив експерт, «Нафтогаз» фактично надаватиме фінансову допомогу російському партнерові. «Нам пропонують за ті гроші, яка Україна все одно одержить так чи інакше, зараз вирішити фінансові проблеми «Газпрому». Я думаю, що «Нафтогаз» перебуває не в тій фінансовій ситуації, щоб надавати допомогу російському монополістові у розмірі від 2,5 до 5 млрд доларів (сума за оплату 5-10 млрд куб. м буферного газу за рік, з урахуванням пікових навантажень). А якщо «Газпром» хоче авансувати нас, щоб, скажімо, не зривалися розрахунки і «Нафтогаз» міг платити за газ, який купує за тією ціною, яка передбачена контрактом, то це можна розглядати як жест доброї волі з боку «Газпрому» і запрошення до продовження переговорів щодо ціни на газ», - сказав Землянський. При цьому він уточнив, що «Нафтогаз», відмовляючись купувати буферний газ у «Газпрому», ніяк не порушує умов газових контрактів 2009 року.

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Нана Чорна (УНІАН)