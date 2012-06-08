Shell підрахувала: розробка Юзовського родовища подвоїть видобуток газу в Україні

Розробка Юзовського родовища дасть змогу подвоїти сукупний видобуток газу в Україні. Про це заявив голова Shell в Україні Грехем Тайлі під час зустрічі у п'ятницю з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, повідомляється на урядовому сайті.

«Якщо підготовка і розвідка Юзовського родовища буде успішною, це дасть змогу подвоїти або потроїти сукупний видобуток газу в Україні», - сказав Г.Тайлі.

М. Азаров висловив сподівання, що найближчим часом буде укладена угода про розподіл продукції (УРП) і компанія Shell приступить до розвідувальних робіт.

Глава уряду також запросив представників Shell розглянути можливість участі в конкурсі з укладення УРП на Скіфській і Фороській газових площах шельфу Чорного моря.

Г.Тайлі пообіцяв, що компанія розгляне таку пропозицію.

У повідомленні зазначається, що обов'язковою умовою участі в тендері є залучення надалі до розробки родовища українських фахівців і техніки.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзовської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу.

Компанія Shell, яка перемогла в конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції за Юзовською площею, планує розпочати розвідувальне буріння у 2013 році, а дослідно-промислову розробку (ДПР) - у 2015 році.

Прогнозні ресурси Юзовської площі оцінюються в більш як 4 трильйони кубометрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити більш як 1,6 млрд грн інвестицій і 30 млрд грн - на етапі промислової розробки.

До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП щодо Слобожанської (Харківська область), Скіфської і Фороської (обидва - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.

Довідка УНІАН. У 2011 році Українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 0,3%, порівняно з 2010 роком, до 19,2 млрд куб. м.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2011 році скоротився на 7,0%, порівняно з 2010 роком, до 874,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.