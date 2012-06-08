Прем'єр: «рано чи пізно» Україна доб'ється зниження ціни на російський газ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що «рано чи пізно» Україна доб'ється зниження «аномально високої» ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він у черговий раз заявив сьогодні в ході зустрічі з ученими-економістами.

«Аномально висока ціна на російський газ. Рано чи пізно вона буде знижена. Ми це все чудово розуміємо», - сказав М.Азаров.

При цьому він також у черговий раз зазначив, що Україна не має наміру виконувати вимогу МВФ про підвищення тарифів на газ для населення. «Я доводжу МВФ, що при таких угодах (газових з РФ – УНІАН) аморально з людей брати такі високі тарифи», - сказав М.Азаров.

«Чому населення повинно переплачувати, скажімо, порівняно з німцями, словаками, з ким завгодно, в три-чотири рази виходячи з такої високої ціни?», - наголосив прем'єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, Україна тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярда доларів до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема, підняти тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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