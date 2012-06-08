Shell видобуватиме в Україні не сланцевий газ, а газ ущільнених пісковиків

Компанія Shell не видобувала й не планує видобувати сланцевий газ в Україні, повідомили УНІАН у зовнішній прес-службі Shell у Харківській і Донецькій областях - PR-агентстві Ostrogliad PR із посиланням на головного інженера з буріння компанії Михайла Грецького.

«За наявною геологічною інформацією, продуктивні газоносні пласти в межах Юзовської площі сформовані ущільненими пісковиками, а не сланцевими породами», – зазначив М.Грецький.

На зустрічі з харківськими екологами представники Shell підкреслили, що газ, який планується розробляти в межах Юзовської площі (Харківська й Донецька області), відноситься до іншого типу газу нетрадиційного залягання, а саме йдеться про газ ущільнених пісковиків.

М.Грецький зазначив, що газ ущільнених пісковиків видобувається за допомогою вертикальних або похилих свердловин глибиною близько 5 км. Оскільки водоносні горизонти знаходяться на глибині 100-200 метрів, то можливість забруднення водних ресурсів у процесі видобутку газу ущільнених пісковиків мінімальна.

Shell працює над 2 проектами в Україні. Перший: пошукова свердловина в Першотравневому районі Харківської області, буріння якої намічено на осінь 2012 року. Цей проект здійснюється в рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Другий проект: у травні 2012 року компанію було оголошено переможцем конкурсу на право укладення угоди про розділ продукції (УРП) на розробку Юзовської площі (Донецька й Харківська області). Роботи за цим проектом почнуться лише після підписання відповідних договорів (зокрема УРП). Саме буріння на Юзовській площі почнеться лише через декілька років. Тут також йдеться про газ ущільнених пісковиків.

*** Нетрадиційні газові ресурси скупчуються в менш пористих породах (низькопроникних) і на більших територіях. Застосовуючи спрощену класифікацію нетрадиційних газових ресурсів, серед основних його підтипів можна виділити сланцевий газ (англ. shale gas, скупчується в порах глинистих сланців), газ ущільнених пісковиків (англ. tight gas, скупчується в низькопористих, низькопроникних пісковиках) і метан вугільних пластів (англ. coal bed methane, скупчується в покладах вугілля).