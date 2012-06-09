Чергові переговори МАГАТЕ та Ірану завершилися безрезультатно

Під час чергового раунду переговорів з Іраном "не досягнуто прогресу", йдеться в опублікованому ввечері в п'ятницю комюніке Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє Бі-бі-сі.

Іранська влада, як і раніше, відмовляються пустити інспекторів ООН на важливий об'єкт Парчін на південь від Тегерана, який, на думку експертів, може мати відношення до створення ядерної зброї.

Головний інспектор МАГАТЕ Герман Накарц назвав віденську зустріч «розчаруванням».

Керівник іранської делегації Алі Ашгар Солтанех висловився оптимістичніше.

"Ми готові усунути всі недомовки і довести світові, що наша діяльність має виключно мирний характер", - цитує дипломата агентство Франс прес.

Нова зустріч між представниками Ірану і "шістки" у складі США, Британії, Франції, Німеччини, Китаю та Росії пройде через 10 днів у Москві.

Головна мета світового співтовариства - переконати Тегеран відмовитися від самостійного збагачення урану, який, залежно від глибини переробки, може бути згодом використаний і як паливо для АЕС, і для створення бомби.

Москва раніше неодноразово пропонувала забезпечити своїм паливом побудовану за її сприяння станцію в Бушері, проте іранці наполягають на тому, щоб збагачувати уран самостійно.

У листопаді минулого року МАГАТЕ опублікувала доповідь про те, що в Ірані, за наявними даними, "проводяться роботи, що мають відношення до створення ядерного пристрою".

За словами його представників, з тих пір отримана додаткова інформація про проведені в Парчині випробування, які мають характер вибухів.