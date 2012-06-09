В Іраку вибухом пошкоджено нафтопровід

В Іраку під час вибуху була пошкоджена ділянка нафтопроводу на північ від Кіркука, повідомляє радіо «Свобода».

Згідно з повідомленням, влада назвала вибух "саботажем".

Постраждав трубопровід, пов'язаний з родовищем Бай Хассан, де щодня видобувається не менше 170 тис. барелів нафти.

З північних родовищ Іраку, в число яких входить Бай Хассан, нафта надходить в Кіркук, звідки потім транспортується в турецьке місто Джейхан.