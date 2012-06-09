В Іраку вибухом пошкоджено нафтопровід
15:56, 09 червня 2012Енергетика
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В Іраку під час вибуху була пошкоджена ділянка нафтопроводу на північ від Кіркука, повідомляє радіо «Свобода».
Згідно з повідомленням, влада назвала вибух "саботажем".
Постраждав трубопровід, пов'язаний з родовищем Бай Хассан, де щодня видобувається не менше 170 тис. барелів нафти.
З північних родовищ Іраку, в число яких входить Бай Хассан, нафта надходить в Кіркук, звідки потім транспортується в турецьке місто Джейхан.
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