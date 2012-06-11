У 9 областях України через негоду знеструмлено 426 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 426 населених пунктів у дев’яти областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Чернігівській області знеструмлено 176 населених пунктів, у Сумській – 92, у Київській – 43, в Івано-Франківській - 41, у Волинській – 36, у Житомирській – 15, у Закарпатській – 12, у Чернівецькій – 8, у Тернорпільській – 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.