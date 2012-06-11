ЄБРР виділить 200 млн дол. на підвищення енергоефективності в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір виділити 200 млн дол. для фінансування проектів енергоефективності в Україні. Про це повідомляється на сайті банку.

Кошти планується надавати українським банкам і лізинговим компаніям для подальшого кредитування проектів підвищення енергоефективності.

Міністерство фінансів Австрії підтримає цей проект грантом із надання технічної допомоги його учасникам. При цьому сума гранту не уточнюється.

Рішення про виділення коштів буде винесено на розгляд ради директорів ЄБРР 10 липня 2012 року.

Довідка УНІАН. ЄБРР у 2011 році в Україні уклав 41 нову угоду на суму 1,02 млрд євро (1,3 млрд дол.).

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