В Україні через негоду без електропостачання залишаються майже 350 населених пунктів
08:32, 12 червня 2012Енергетика
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В Україні без електропостачання залишаються 347 населених пунктів, що були знеструмлені через негоду в ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 червня.
Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, за дві ночі було знеструмлено 696 населених пунктів в десяти областях.
На сьогодні відновлено електропостачання 218 населених пунктів, повністю відновлено електропостачання у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
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