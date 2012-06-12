Ціна нафти падає на тлі ситуації в єврозоні

На світових торгах у понеділок, 11 червня, ціни на нафту впали на тлі ситуації в єврозоні.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,40 долара - до 82,70 долара за барель.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) впала на 1,47 долара - до 98,00 долара за барель.

Вартість нафти на біржах в Лондоні та Нью-Йорку падає третій день поспіль не дивлячись на те, що Єврогрупа (рада міністрів фінансів єврозони) у суботу визнала можливим надання Іспанії на рекапіталізацію проблемних банків до 100 мільярдів євро із загальноєвропейських фондів. Інвестори розуміють, що, ймовірно, наступними таку допомогу попросять італійці, передає Bloomberg.