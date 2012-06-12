Україна має намір залучити малайзійську «Петронас» до розробки шельфу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» взяла участь в 25-й Міжнародній газовій конференції World Gas Conference 2012 і виставці, які проходили з 4 по 8 червня в м. Куала-Лумпур (Малайзія). Про це повідомили УНІАН в Управлінні по зв'язках із громадськістю НАК «Нафтогаз Україна».

Як наголошується в повідомленні, під час роботи конференції делегація компанії провела ряд зустрічей з провідними газовими компаніями, зокрема з малайзійської національної нафтогазовою компанією «Петронас», а також такими світовими лідерами як ExxonMobil і Gaz de France.

Заступник голови правління компанії «Нафтогаз Україна» Вадим Чупрун, який очолював українську делегацію, зазначив, що компанія системно відпрацьовує всі можливі варіанти співпраці з міжнародними лідерами галузі з метою залучення в Україну передових технологій і досвіду. «Ми зацікавлені у співпраці з компанією «Петронас» щодо розробки глибоководної частини українського шельфу і готові підписати з нею меморандум про співпрацю», - сказав В.Чупрун.

Довідка УНІАН. Починаючи з 1931 року Міжнародний газовий союз кожні три роки проводить Міжнародну газову конференцію. За цей час конференція і виставка стали найважливішими міжнародними подіями в газовому секторі. Наступна газова конференція відбудеться 1-5 червня 2015 року в м. Париж (Франція).

У 25-й Міжнародній газовій конференції взяли участь понад 4500 представників нафтогазових державних і приватних компаній з 86 країн світу, а на виставці представили свої стенди понад 2000 компаній.

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