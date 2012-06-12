ЕАГ рекомендує знизити ціни на бензин на 70 коп., на ДТ - на 60 коп.

Враховуючи тенденції до зниження цін на європейських біржах і високу частку імпортних нафтопродуктів на вітчизняному ринку, зниження цін на нафтопродукти на українському ринку має бути більш стрімким і динамічним, ніж зараз. Про це УНІАН повідомили у секретаріаті Експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України.

За даними ЕАГ, з початку травня середні європейські котирування бензину А-95 знизилися на 14,9%, дизельного пального - на 11%.

Проте, порівняно з європейським ринком, на українському ринку зниження цін відбувалося поволі і непропорційно європейським тенденціям. У результаті українські середні ціни на нафтопродукти знизилися трохи: на бензин А-95 - на 1,5%, на дизельне пальне - на 4,4%, відзначили в ЕАГ.

При цьому травень для учасників ринку був досить прибутковим, середня розрахункова маржа становила 222 дол./т. А з початку червня середня розрахункова маржа становить 284 дол./т.

Враховуючи світові тенденції до зниження цін на нафтопродукти і наявність достатніх запасів пального на вітчизняному ринку, секретаріат ЕАГ рекомендує учасникам ринку знизити ціни на бензин до 70 копійок за літр, а на дизельне пальне - до 60 копійок за літр.