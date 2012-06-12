Ліван готовий імпортувати газ з України – міністр енергетики країни

Ліван готовий імпортувати газ з України і чекає пропозицій від Києва з цього приводу, заявив сьогодні в Києві міністр енергетики і водних ресурсів Ліванської Республіки Джебран Бассіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таку заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Д.Бассіл відзначив, що імпортувати газ Ліван має намір для побутових потреб. «Ми хотіли б провести диверсифікацію постачальників такого газу до Лівану. Також чекаємо пропозицій від української сторони з цього питання», - заявив Д.Бассіл.

Крім того, він відзначив, що Ліван запросив українську сторону взяти участь у реалізації проекту з будівництва газопроводу і терміналу для скрапленого газу.

«Ми запросили українську сторону взяти участь у тендерах», - відзначив Д.Бассіл.