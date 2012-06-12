Україна прагне стати одним із центрів газовидобування в Європі, заявляє Грищенко

Україна прагне стати одним з центрів газовидобування в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, виступаючи сьогодні в Римі в одному з провідних італійських аналітичних центрів FareFuturо, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Зокрема, за словами міністра, в сферу українського газовидобутку вже прийшли західні енергогіганти Shell та Chevron. Держава відкрита і для італійських та інших енергетичних концернів, які готові за рахунок розробки родовищ нетрадиційного і сланцевого газу та підводних родовищ вивести Україну в число європейських лідерів з виробництва блакитного палива, наголосив К.Грищенко.

Звертаючись до більш ніж 30 представників політико-дипломатичної та ділової еліти Італії, К.Грищенко підкреслив, що якнайскоріше введення в дію Угоди про асоціацію України з ЄС, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, здатне істотно допомогти італійському бізнесу розширити ринки збуту своєї продукції в умовах затяжної боргової кризи в Євросоюзі.

«Всім, хто в ЄС турбується про підтримку економік власних країн, варто виступати проти створення штучних політичних бар’єрів на шляху до підписання Угоди про асоціацію з Україною», - підкреслив український дипломат.