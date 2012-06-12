Україна планує подвоїти видобуток газу до 2030 року

До 2030 року, згідно з проектом Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., сукупний видобуток газу в країні становитиме за песимістичним і оптимістичним прогнозами - від 30 млрд куб. м до 47 млрд куб. м відповідно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з документом, прогноз видобутку газу в період з 2010 до 2020 р. передбачає помірне щорічне зростання об'ємів видобутку.

З 2020-го по 2030 рік об'єм видобутку газу в Україні значною мірою залежатиме від розвитку видобутку нетрадиційного газу.

При цьому найімовірнішими в першочерговому розвитку будуть газ щільних порід і газ глибоководного шельфу.

У базовому сценарії очікується, що Україна до 2030 р. зможе забезпечити близько 90% внутрішнього попиту на газ за рахунок власного видобутку.

У Міенерговугілля відзначають, що згідно з висновками Спеціального дослідження «Природний газ і енергетичне майбутнє України» провідної консалтингової компанії в галузі енергетики IHS CERA, геологічний потенціал України дозволяє видобувати значно більше об'ємів природного газу, ніж зараз, а в результаті упровадження відповідних заходів Україна зможе повністю забезпечити себе власним природним газом.

Експерти IHS CERA презентували модель видобутку газу в Україні до 2035 р. за сценарієм, в якому сучасні технології застосовуються поступово, проте всебічно. Згідно з висновками експертів, у разі забезпечення достатніх інвестицій у видобуток газу, до 2035 року Україна зможе видобувати 60-70 млрд кубометрів газу і більше на рік.

Нагадаємо, що на сьогодні Україна видобуває десь 20 млрд кубометрів традиційного природного газу і веде роботу з видобутку газу на шельфі Чорного моря, газу щільних порід і метану з вугільних пластів.